أكد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أن الطلاب الموهوبين هم من يرفع الرأس على مستوى المملكة لأنهم نخبة منتقاة من خيرة شباب الوطن، مضيفا أن هذه الفئة ستكون خير من يشرف الوطن في شتى المحافل الدولية.وأشاد الأمير مشعل بن ماجد بالمدرسة الفيصلية للموهوبين في جدة، خلال رعايته اليوم (الإثنين)، حفلة تخريج الدفعة الـ4 من طلاب المدرسة للعام الدراسي 1438 -1439هـ.وأعرب عن تمنياته أن يكون في كل مدينة من مدن المملكة مثل المدرسة الفيصلية تصدّر سنويا المواهب.وتخلل الحفلة التي حضرها مدير عام التعليم بجدة عبدالله الثقفي وقادة التعليم بالمحافظة وأولياء أمور الطلاب الخريجين، عرض مرئي بعنوان «حكاية حلم»، تلته مسيرة الطلاب الخريجين البالغ عددهم 50 خريجا من الموهوبين، ألقى بعدها قائد المدرسة محمد الشهري كلمة وجه خلالها رسائل مضمونها الشكر والعرفان للقيادة على دعمها للتعليم في هذا الوطن المعطاء.من جهة أخرى، يدشن محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة بمقر المحافظة غداً (الثلاثاء)، البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بالمحافظة، والمنصة الإلكترونية للبرنامج الذي تنفذه جامعة جدة وصندوق الموارد البشرية (هدف)، بالشراكة مع عدد من الجهات، منها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة والغرفة التجارية الصناعية بجدة.يذكر أن البرنامج الذي يبدأ تنفيذه يوم الأحد الـ17 من شوال القادم ويستمر لمدة عامين، يعنى بإعداد المتدربين في المجالات المرتبطة بمنافذ بيع التجزئة، ويشمل عددا من الأنشطة.