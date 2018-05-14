وقّع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، مع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مذكرة تفاهم لتطوير بيئة الأعمال بالمنطقة من خلال مركز التنمية الاقتصادية، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار وتنظيم الفعاليات المتعلقة بها، وتأسيس لمجلس رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة بعضوية دائمة من الهيئة، والمساهمة في تنمية تلك المنشآت والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لها بالمنطقة.وأكد الرئيس التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية بإمارة المنطقة محمد اليوسف أن مذكرة العمل المشترك تهدف لتعزيز الميز التنافسية التي تمتاز بها منطقة المدينة المنورة في القطاعات المختلفة ودعم الجهود المشتركة في تعزيز دور المرأة في قطاع الأعمال بالمنطقة، وتحديد خطة عمل بجدول زمني محدد لتنفيذ عدداً من المبادرات مع الجهات المعنية والتي تصل الى 15 مبادرة، سيتم تحقيقها من خلال التعاون بين الأمارة و الهيئة، وقد تم تشكيل فريق عمل لوضع خطة تنفيذية لتلك المبادرات للخروج ببرامج محددة خلال 90 يوماً من توقيع هذه المذكرة.