أعلنت أمانة جائزة الأداء المميز بوزارة التعليم، عن فوز مدرسة متوسطة أضم للبنات، والتابعة لمكتب التعليم بأضم بإدارة التعليم بمحافظة الليث، وقائدتها سعيدة بنت درة العمري، بجائزة التعليم للتميز على مستوى مدارس البنات في المملكة.



وجاءت متوسطة أضم للبنات إحدى مدارس «تطوير»، ضمن المراكز الـ10 الأوائل في ترتيب فئة الإدارة والمدرسة المميزة، والتي سيعلن في حفلة الجائزة عن الترتيب النهائي لهذه المراكز.



بدورها قالت قائدة المدرسة سعيدة العمري: «نحمد الله عز وجل ونشكره على هذا الإنجاز»، معربة عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا الفوز الكبير على مستوى الوطن، وأشارت إلى أن هذه الجائزة، والتي ترعاها وزارة التعليم تعتبر مطمعا لجميع الأعمال المميزة، و تتويجا للتميز، وتحفيزا على بذل المزيد من العمل الإبداعي.



وأكدت «العمري» بأن حصول مدرسة متوسطة أضم، على الجائزة يأتي نتاج عمل دؤوب وجهد جماعي مثمر وبناء من كافة المعلمات والطالبات والإداريات، فضلا عن ما وجدته المدرسة من الدعم والاهتمام من قيادات التعليم في إدارة التعليم بالليث، ومكتب التعليم بأضم، مشيرة إلى أن متوسطة أضم للبنات، تعتبر أول مدرسة متوسطة نظامية للبنات في محافظة أضم، وخرّجت الكثير من الأجيال خلال مسيرة تمتد لأكثر من ٣٥ عاما.