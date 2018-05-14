أصدر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا بالموافقة على إعادة هيكلة المسابقات السنية وتصنيف الأعمار لجميع الدرجات حتى عام 2030 وذلك على خلفية اجتماعه الأخير الذي عقد في جدة يوم 24 ابريل الماضي.وجاء القرار بناء على المقترح المعد من اللجنة الفنية، ولجنة المسابقات، وإدارة المنتخبات السنية، انطلاقا من رؤية فنية وإدارية تتعلق بمصلحة الكرة السعودية مستقبلا، وستكون الهيكلة الجديدة على النحو التالي:زيادة فرق الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة إلى 14 فريقا بدلا عن 12 فريقا، استحداث الدوري السعودي للدرجة الأولى تحت 19 سنة على أن يتكون من 10 فرق، زيادة فرق الدوري السعودي الممتاز تحت 17 سنة إلى 14 فريقا بدلا من 12 فريقا، استحداث الدوري السعودي للدرجة الاولى تحت 17 سنة على أن يتكون من 10 فرق، استحداث الدوري السعودي الممتاز تحت 15 سنة على أن يتكون من 12 فريقا، استحداث الدوري السعودي الممتاز تحت 13 سنة على أن يتكون من 8 فرق.وتضمنت الهيكلة إلغاء بطولتي كأس الاتحاد لدرجتي الشباب والناشئين إلى جانب بطولة الدوري الأولمبي وبطولة المملكة لدرجة الأولمبي (الفئة الأولى) واللتين صدر قرارا سابقا بإلغائهما.