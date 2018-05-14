أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أسفر حتى الآن عن عشرات الشهداء، وما يزيد عن 1600 مصاب.وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم (الإثنين)، رفض مصر القاطع لاستخدام القوة في مواجهة مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة، محذراً من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وشدد البيان على دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.