طالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف المذبحة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.وأدان أبو علي في تصريح صحفي اليوم (الإثنين)، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على قمع مسيرة العودة السلمية في قطاع غزة والضفة الغربية والاعتداء والقتل للمشاركين في هذه المسيرات عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه المجزرة المستمرة، واتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بوقفها.وحمل أبو علي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا العدوان الإجرامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، مطالباً الدول كافة بممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة المتواصلة وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني.