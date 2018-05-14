أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات مبادرة توعوية بعنوان «#وعيك_يحمينا» لتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الجرائم المعلوماتية، وذلك بالتعاون مع وحدة أبحاث أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية بكلية علوم الحاسب الآلي بالجامعة، بأحد المجمعات بأبها.وأوضحت وكيلة كلية علوم الحاسب الآلي نائبة رئيس وحدة أبحاث أمن المعلومات والجرائم المعلوماتية الدكتورة سارة أبو غزالة أن الحملة تأتي ضمن فعاليات مبادرة «#وعيك_يحمينا» التي أطلقتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة الوعي بأمن المعلومات والجرائم المعلوماتية في المجتمع، وزيادة الوعي بأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة وإيضاح المخاطر المعلوماتية ومدى تأثيرها، وتوعية الأطفال والأسر بالجرائم المعلوماتية، خصوصا الألعاب الإلكترونية والتنمر الإلكتروني، وتوعية أولياء الأمور بخطورة الجرائم المعلوماتية وما يجب اتباعه لتقليل هذه المخاطر. وأضافت أن عدد مستخدمي تقنية المعلومات في المملكة يزداد بشكل كبير، خصوصا بين فئة الأطفال والشباب تزامنا مع التطور الكبير في هذا المجال. ولفتت إلى أن التقنية سلاح ذو حدين، ولابد من وجود مساوئ ومخاطر إذا استخدمت بطريقة خاطئة، وقد لا يدرك البعض هذه المخاطر، لذلك حرصا من جامعة الملك خالد على زيادة وعي المجتمع أطلقت هذه المبادرة.