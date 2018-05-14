قال مسؤولون يمنيون اليوم (الاثنين) إن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية تتقدم صوب ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي الإنقلابية في اليمن، لكنها لا تعتزم شن هجوم على مناطق مجاورة مكتظة بالسكان.والميناء هو هدف رئيسي قوات التحالف منذ فترة طويلة.وكان التحالف أعلن العام الماضي خططاً للتقدم صوب الحديدة، ثاني أكبر محافظات اليمن من حيث عدد السكان.وقال مسؤولون إن آلاف المقاتلين المدعومين من التحالف العربي أحرزوا الأسبوع الماضي تقدما على خطوط الجبهة جنوبي الحديدة في منطقتي الجراحي والخوخة الواقعتين على بعد 120 كيلومتراً من ميناء الحديدة على البحر الأحمر.وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن القوات سيطرت على ميناء الحيمة العسكري شمالي الخوخة والذي يقع على بعد 80 كيلومتراً من ميناء الحديدة الذي يستقبل معظم واردات اليمن.وقال مسؤول عسكري يمني: «سنتجنب دخول المناطق المكتظة بالسكان وسنعمل على عزل الحوثيين بقطع خطوط إمدادهم».