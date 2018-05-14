التقى المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بالمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أودري أزولاي، وقد تم التوقيع على اتفاق مهم للشراكة والتنسيق بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة اليونسكو لبناء القدرارت والشراكات، وسيتوج هذا الاتفاق بإقامة مؤتمر باليونسكو سيحدد تاريخه لاحقا.

وينفذ المركز حاليا 6 مشاريع مع منظمة اليونسكو بقيمة 22 مليون دولار.

وفي تصريح خصت به «عكاظ» على هامش هذا الاتفاق، قالت المديرة العامة للمنظمة إن الاتفاق يعتبر مهما جدا، سيسمح بتنظيم الشراكة والتنسيق بين المركز والمنظمة، للعما معاً حول المواضيع المتعلقة بالتربية والتعليم وسبل تقديم الإعانات في مجال التربية والثقافة، وأضافت أزولاي لـ«عكاظ»، أن التظاهرة الأولى للشراكة تجسدت في توقيع اتفاق لتقديم الإعانة للطلاب السوريين المتواجدين بلبنان بقيمة 3 مليون دولار.

وتضمنت الاتفاقية العامة تعزيز الشراكة بين المركز (بصفته الجهة الوحيدة في المملكة العربية السعودية المسؤولة عن المنح الخارجية)، ومنظمة اليونسكو.

وتعتبر هذه الاتفاقات التي أبرمت بين اليونسكو والمركز، تأكيداً على استمرار دعم الممملكة للعمل الإنساني؛ حيث قدمت في الفترات السابقة أكثر من 5 مليار و212 مليون دولار لدعم التعليم والعمليات الإغاثية الإنسانية حول العالم.

وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة أن المركز يدير 132 برنامجا في 123 دولة، ولديه شراكات مستدامة مع أكثر من 27 جهة من بينها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، والمنظمات الدولية.

وفي لقائه بسفراء العرب بباريس، تطرق المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لظروف نشأة المركز والذي نشأ في مايو 2015، مذكرا بالتحديات التي كان يواجهها العالم خصوصاً في مناطق النزاع والحروب.

وأشار المشرف العام على المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى أن المركز استطاع أن يتواجد باليمن حتى في مناظق يتواجد فيها الانقلابيون الحوثيون بصعدة وحجة، إذ يتواجد المركز في المستشفيات ويشرف على تقديم المساعدات والإغاثة.



وذكر الدكتور عبدالله الربيعة أمام سفراء العرب بباريس، أن هناك 21 معبر في اليمن كلها مفتوحة؛ منها 9 معابر بحرية و7 جوية و5 برية، مؤكداً وصول المواد الإنسانية والوقود إلى تلك المناطق التي بها تحديات كبيرة مثل صعدة.

ولفت المشرف العام للمركز إلى محاولات الحوثيين تعطيل وصول المساعدات الإنسانية للمناطق التي تعاني من انتشار الأمراض والأوبئة حيث تم تعطيل عمل 65 سفينة و124 قافلة لعدة أيام، مبينا أن المركز خصص 83 مليون دولار لمواجهة وباء الكوليرا، كما يرعى مراكز اللاجئين اليمنيين في جيبوتي ومناطق أخرى من العالم.