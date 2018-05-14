طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، إسرائيل بضرورة وقف إطلاق الذخيرة الحية التي أودت بحياة العشرات وأصابت المئات في غزة، وحث المجتمع الدولي على تقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة.وكتب الأمير زيد في رسالة على حساب المنظمة الدولية على تويتر قائلاً: «عمليات القتل الصادمة للعشرات وإصابة المئات بالذخيرة الحية الإسرائيلية في غزة يجب أن تتوقف الآن... يجب احترام الحق في الحياة. وينبغي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الشائنة لحقوق الإنسان».مضيفاً:«يتعين على المجتمع الدولي أن يضمن العدالة للضحايا».