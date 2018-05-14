دعت منظمة التعاون الإسلامي كافة الدول إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 تنفيذاً كاملاً، مطالبة أن تمتنع عن تأييد القرار الأمريكي القاضي الإعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، وعن نقل بعثاتها الديبلوماسية إلى القدس الشريف، مؤكدة أنها ستفعل قيوداً سياسية واقتصادية على البلدان، أو المسؤولين، أو البرلمانيين، أو الشركات، أو الأفراد، الذين يعترفون بضم إسرائيل السلطة القائمة بإحتلال القدس، أو يتعاملون مع أي إجراءات تتصل بتكريس الإستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.وأدانت المنظمة في بيان صدر اليوم (الاثنين)، قرار الإدارة الأمريكية غير القانوني، بفتح سفارتها في القدس الشريف اليوم، معتبرة هذا الإجراء اعتداءً يستهدف الحقوق التاريخية، والقانونية، والطبيعية، والوطنية للشعب الفلسطيني، ويقوّض مكانة الأمم المتحدة، وسيادة القانون الدولي، ما يمثل بالتالي تهديداً للسلم والأمن الدوليين، على نحو ما عبرت عنه الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في إسطنبول يوم 13 ديسمبر 2017، والمجتمع الدولي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد يوم 21 ديسمبر 2017.وعدت منظمة التعاون الإسلامي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، إجراء مؤسف أتخذته الإدارة الأمريكية، وإنتهاكاً سافراً لكافة القوانين الدولية القائمة والمتعلقة بوضعية القدس الشريف وفلسطين، ولاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة.وقررت منظمة التعاون الإسلامي انتهاج جميع السبل القانونية، والسياسية، والتشريعية المتاحة على المستويين الوطني والدولي، لمواجهة وقف نظام الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشريف.