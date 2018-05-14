اعادت ليبيا اليوم (ألاثنين) رفات 20 قبطياً مصرياً نحرهم تنظيم داعش الإرهابي في 2015 قرب مدينة سرت، المعقل السابق لداعش في ليبيا.ووضعت النعوش التي تحوي الرفات في طائرة شحن تابعة لشركة "الأفريقية" الليبية في مطار مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) تمهيداً لنقلها إلى القاهرة.وكان رفات عشرين رجلاً مصرياً اضافة إلى آخر داكن البشرة يتحدر على الأرجح من بلد في أفريقيا جنوب الصحراء بحسب الطبيب الشرعي، عثر عليه في أكتوبر قرب سرت.واوضح الطبيب عثمان الزنتاني أن التعرف على الجثث ليس "مهمة سهلة" بسبب تحللها وانفصال رؤوس الضحايا عن أجسادهم.واضاف بأن عينات الحمض النووي التي ارسلتها عائلات الضحايا اتاحت التعرف على هوياتهم.