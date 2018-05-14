استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم (الأحد), عدداً من أفراد قوة أمن المسجد الحرام، وذلك بحضور رئيس الهيئة الاستشارية والقائم بمهام النائب فضيلة الشيخ محمد العساف, ومدير عام مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.وأشاد السديس بالجهود التي تقوم بها قوة أمن المسجد الحرام في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك تحقيقاً لتطلعات ولاة أمر هذه البلاد في ظل الدعم غير المحدود الذي يلقاه الحرمان الشريفان من قبل القيادة الرشيدة.من جهتهم, أعرب أفراد القوة عن شكرهم وتقديرهم للرئيس العام على تكريمهم، مشيدين بالجسور الموصولة بين الرئاسة وقوة أمن المسجد الحرام والتعاون سعياً لخدمة ضيوف الرحمن.