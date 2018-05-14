أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه من المشين رؤية دول تشارك الولايات المتحدة وإسرائيل احتفاءهما بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المُحتلة، في مخالفة واضحة وجسيمة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.وقال أبو الغيط، إن الدول التي تنظر بمسؤولية للقانون وللمجتمع الدولي وحقوق الفلسطينيين امتنعت جميعاً عن المشاركة في هذا الهزل.وناشد الأمين العام للجامعة العربية اليوم (الاثنين) جميع الدول التمسك بالمبادئ وعدم الإذعان للضغوط أو المغريات والابتعاد عن اتخاذ أي خطوة تضر بحقوق الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره، وتضر أيضا بفرص التسوية العادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.ولفت الانتباه إلى أن تساقط الشهداء الفلسطينيين اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يدق ناقوس خطر وتحذير لكل دولة لا تجد غضاضة في التماشي مع المواقف غير الأخلاقية أو القانونية، محذراً من أن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة يُمثل خطوة بالغة الخطورة لا تدرك الإدارة الأمريكية تبعاتها الحقيقية على المديين القصير والطويل.