أطلقت الخطوط السعودية الناقل الرسمي للمنتخب الوطني ومسابقات الكرة السعودية، مبادرة «السعودية لاينر» خلال المباراة الختامية لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، التي أقيمت بين فريقي الاتحاد والفيصلي، السبت الماضي بمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية بجدة، حيث أتاحت للجمهور الرياضي تجربة خاصة لمتابعة المباريات على مقربة من أرض الملعب.و«السعودية لاينر» عبارة عن طائرة تسير على قضبان وضعت في جنبات الملعب، تتحرك تبعاً لحركة الكرة طوال فترة المباراة بطريقة انسيابية مثيرة، وتحمل 4 ركاب، بتقنية جديدة, وضعت على مسار طوله 80 متر تنطلق بسرعة 5,5 في الثانية وتسير بطول الملعب ذهاباً وعودة، كما أن التحكم في الطائرة يتم إلكترونياً من قبل متخصصين.وستقدم السعودية، هذه المقصورة في مختلف ملاعب كرة القدم السعودية في المستقبل القريب كإحدى مبادراتها المبتكرة في إطار الاتفاقية التي أبرمتها مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والمتضمنة رعاية الناقل الوطني للمنتخب السعودي ومسابقات الكرة السعودية، وذلك بهدف منح عشاق الكرة فرصة استثنائية لمشاهدة مباريات كرة القدم وفي التعبير عن حماسهم لفرقهم المفضلة.وتستثمر الخطوط السعودية, المساحة الكبيرة التي تقدمها كرة القدم على مختلف الأصعدة في بناء قنوات تواصل مع جميع شرائح المجتمع والتعريف بالمنتجات المبتكرة والخدمات الجديدة.