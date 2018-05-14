انتهك طيران الإحتلال الإسرائيلي على اختلاف أنواعه سيادة الأجواء اللبنانية، متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.وأفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني بأنّ طائرتين حربيتين تابعتين لجيش العدو الاسرائيلي أقدمتا على اختراق الأجواء اللبنانية، اليوم (الاثنين)، حيث نفذتا طيراناً دائرياً ما بين مدينة شكا الشمالية اللبنانية ومختلف مناطق الجنوب.وأوضح البيان أنّ هذا الانتهاك الجوي ترافق مع انتهاك بحري معادٍ، حيث أقدم زورق حربي تابع لبحرية العدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية لمسافة حوالى 200 متراً ولمدة دقيقة، وعلى الأثر باشرت قيادة الجيش اللبناني بمتابعة موضوع الخرق الجوي والبحري بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل.