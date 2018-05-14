اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم (الاثنين)، أن فصل آلاف الأساتذة الجامعيين منذ محاولة الانقلاب في تركيا في 15 تيوليو 2016، يشيع مناخاً من الخوف في البلاد.وقال مدير هيومن رايتس ووتش في أوروبا وآسيا الوسطى، هيو ويليامسون، في بيان، إن القمع الذي تقوم بها الحكومة التركية يستهدف أساتذة جامعيين ويسيء إلى الجامعات.واضاف ويليامسون أنه يجب أن يتمتع الأساتذة الجامعيون والطلبة بحرية التعبير والتعلم والمناقشة من دون أن يشعروا بالخوف من امكانية ارسالهم إلى السجن.وتتعرض الأوساط الجامعية لضغوط قوية في تركيا، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب، حيث اعتقل عدد كبير من الأساتذة واقيل العديد من عمداء الكليات.