افتتحت الولايات المتحدة رسمياً سفارتها في مدينة القدس المحتلة اليوم (الاثنين)، في خطوة مثيرة للجدل، في حفل تضمن كلمة مصورة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال فيها إن واشنطن تبقى ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.وكان اعلان ترمب في 6 ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، أثار غبطة الإسرائيليين وغضب الفلسطينيين.وكشف النقاب عن لوحة وختم في حفل الافتتاح الرسمي للسفارة، بحضور مسؤولين أمريكيين بينهم ابنة ترمب ايفانكا وزوجها جاريد كوشنير.