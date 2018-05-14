قالت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم (الاثنين)، إن منظمة التحرير الفلسطينية دعت إلى إضراب عام في الضفة الغربية وقطاع غزة غداً (الثلاثاء) رداً على مقتل فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية خلال احتجاج على الحدود مع قطاع غزة.ونقلت الوكالة عن منسق القوى الوطنية والإسلامية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، قوله إن المنظمة أعلنت عن إضراب شامل سيشمل كافة الأراضي الفلسطينية حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم في قطاع غزة في مجزرة مروعة ارتكبها جنود الاحتلال الاسرائيلي.