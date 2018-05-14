أدى وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، في جامع الراجحي بالرياض، بعد صلاة ظهر اليوم (الاثنين)، صلاة الميت على شهيد الواجب الوكيل رقيب عبدالله بن عواد العنزي، أحد منسوبي قوات الحرس الوطني الذي استشهد في الحد الجنوبي.ونقلوزير الحرس تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة على مشاعرهم ومواساتهم لهم، كما تقدموا بالشكر لوزير الحرس الوطني ولكل من واساهم في فقيدهم، مؤكدين أن استشهاد ابنهم هو مصدر اعتزاز وفخر كونه استشهد في ميادين الشرف مدافعاً عن دينه ووطنه، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره.وأدى الصلاة مع وزير الحرس الوطني، رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري، وعدد من المسؤولين في وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين.