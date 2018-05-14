قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم (الاثنين)، إن مصر أعربت عن إدانتها الشديدة لاستهداف القوات الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين، وتحذر من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد.وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن قوات الأمن الإٍسرائيلية قتلت العشرات من الفلسطينيين على طول الحدود مع غزة اليوم، فضلاً عن مئات المصابين، فيما تدفق محتجون على الحدود.وقال بيان الخارجية المصرية إن مصر ترفض وبشكل قاطع استخدام القوة في مواجهة مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة.وحذر البيان من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.من جهتها قالت منظمة العفو الدولية اليوم، أن سفك الدماء على الحدود بين غزة وإسرائيل هو «انتهاك مشين» لحقوق الإنسان عقب مقتل أكثر من 40 فلسطينياً وإصابة المئات بنيران الجيش الإسرائيلي.وقالت المنظمة التي مقرها لندن على تويتر «نحن نشهد انتهاكاً مشيناً للقانون الدولي وحقوق الإنسان في غزة.. يجب وقف ذلك فوراً».