دانت الحكومة الأردنية الاثنين «القوة المفرطة» التي استخدمتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، بعد مقتل نحو 40 فلسطينياً وإصابة المئات في مواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل قبل ساعات من تدشين سفارة الولايات المتحدة في القدس.



وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني «ندين بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي ضدّ قطاع غزة اليوم، والذي أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء، بالإضافة إلى مئات الجرحى».



وحمل المومني «إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، المسؤوليّة عن الجريمة التي ارتكبت في قطاع غزة اليوم». ودان «استخدام إسرائيل للقوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل الذين خرجوا بالآلاف للتعبير عن حقّهم في العودة إلى ديارهم وفقاً لحقوقهم القانونية والسياسية والإنسانية التي تضمنها لهم القوانين والأعراف الدولية».



وأوضح المومني، في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، إن «استخدام إسرائيل القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين العُزّل الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر ضد الاحتلال، والمطالبة بحقوقهم المشروعة عشية الذكرى السبعين للنكبة مؤشر آخر على عدميّة السياسات الإسرائيلية والتهديد الذي تمثله للسلم والأمن الإقليمين».



واكد أن «استمرار غياب آفاق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية الذي يضمن الحق بالحرية والكرامة والدولة للشعب الفلسطيني سيعمل على تجذير بيئة اليأس المولِّدة للعنف».



ورأى المومني أن «إنهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة».



ودعا المجتمع الدولي إلى أن «يتحمل مسؤولياته من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية التي تقوض جهود السلام، وتدفع المنطقة باتجاه المزيد من العنف والصراع.