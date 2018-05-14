حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام عدسات لاصقة مقلدة للعلامة التجارية "لينس مي" (Lens me) للاستخدام اليومي.وأوضحت "الهيئة"، أن سبب التحذير وجود منتجات مقلدة للمنتج الأصلي في الأسواق المحلية، مشيرةً إلى أن المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية، تلقى شكوى بخصوص مؤسسة تسوّق عدسات مقلدة لمنتج أصلي وتخزّنها في شقة سكنية، وبعد التواصل مع المُبلِّغ وجمع المعلومات اللازمة، تمت مداهمة الموقع وضبط أكثر من 5 آلاف عدسة طبية لاصقة من ماركات مختلفة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية بمنطقة الرياض.ولفتت الهيئة إلى أنها تواصلت مع الممثل القانوني للمنتج الأصلي، وبعد دراسة الفروقات بين المنتج الأصلي والمقلد تم إثبات حالتي الغش والتقليد، مفيدة أن استخدام العدسات اللاصقة المقلدة غير آمن ويزيد من احتمالية الإصابة بالتهابات ميكروبية، وتقرحات أو خدوش بالقرنية، واحمرار وحكة بالعين.وأكدت أنها عمّمت على جميع المنافذ الحدودية ومفتشي الأسواق المحلية لمنع دخول المنتج المقلد، نظراً لما قد يسببه من ضرر على المستخدم، إضافة إلى ضبط المنتج المقلد بالأسواق وتطبيق الإجراءات النظامية حيال من يستورده أو يسوقه، مؤكدة عدم وجود أرقام تشغيلات ثابتة للمنتج.ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يُشتبه في ارتباطها بهذا المنتج، أو أي أجهزة ومنتجات طبية أخرى من خلال مركز الاتصال الموّحد على الرقم 19999، والمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية.