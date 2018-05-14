أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم (الاثنين) أن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس «خطوة بالغة الخطورة» معتبرا أن الإدارة الأمريكية لا تدرك «أبعادها الحقيقية».



وقال أبو الغيط في تصريح للصحفيين إن «تساقط الشهداء الفلسطينيين اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يدق ناقوس خطر وهو تحذير لكل دولة لا تجد غضاضة في التماشي مع المواقف غير الأخلاقية أو القانونية» الممثلة في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مضيفا أن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة يُمثل خطوة بالغة الخطورة لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تُدرك تبعاتها الحقيقية علي المديين القصير والطويل.