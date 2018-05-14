أزالت أمانة الطائف أكثر من 20 سيارة استغلها اصحابها كبسطات بجوار الأسواق الشعبية، وذلك بعد ملاحظة توقفها الدائم في المواقف، وتحويلها غلى بسطات دائمة.

وقد حذر مراقبو البلديات الفرعية العاملين في هذه السيارات عدة مرات بسرعة أزالتها، حتى لا يتعرضوا للعقوبات النظامية، وفي ظل عدم التجاوب منهم، تم تنفيذ حملة موسعة من قبل وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بالتنسيق مع البلدية الفرعية والإدارة العامة للنظافة، وجرى إزالة العديد من السيارات المتوقفة التي قام أصحابها بتحويلها إلى بسطات ومضايقة المتسوقين، والاستحواذ على مواقف السيارات المخصصة لمرتادي السوق، وما ينجم عن ذلك من مخلفات ونفايات.

وحذرت أمانة الطائف كل من يمارس مثل هذا العمل إزالة المركبة حتى لا يقع تحت طائلة العقاب، واكدت أن الحملة ستستمر خلال الفترة المقبلة للمساهمة في التخلص من هذه الظاهرة، التي تؤثر على المظهر العام للمدينة، وتخالف الانظمة والتعليمات، وتضايق حركة المشاة في الأسواق.