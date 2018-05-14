استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الاثنين)، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ووزراء الشباب والرياضة المشاركين في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنعقد حالياً في القاهرة، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب خالد عبد العزيز.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أهمية دور وزارات الشباب والرياضة العربية في المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية، والأهمية القصوى لقطاع الشباب في الحفاظ على الأمن القومي العربي.وأشار إلى أن الرئيس المصري شدد على أهمية صياغة استراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب العربي في مختلف المجالات، ليتم تحصين عقول الشباب العربي ضد الفكر المتطرف، وعدم ترك الفرصة لملئ أي فراغ لدى الشباب بأفكار هدامة أو مغلوطة.كما أكد أهمية تبادل الزيارات بين الوفود الشبابية من مختلف الدول العربية بشكل منتظم، وذلك للتعرف عن قرب على خصوصية وثقافة كل دولة وعاداتها وتقاليدها، فضلاً عن الإمكانيات والفرص المتاحة فيها، بالاضافة إلى التحديات التي تواجه شبابها، وذلك لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب الذين يمثلون أغلبية شعوب الدول العربية، وإيجاد فهم أكثر عمقاً وإدراكاً لواقع كل دولة عربية.