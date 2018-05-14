أنقذ الدفاع المدني بمحافظة القريات قط سقط في بئر ارتوازية بعمق 25م بمركز العقيلة.



وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، تبلغنا أمس (الأحد) عن حادث سقوط قط داخل بئر ارتوازية بمركز العقيلة، وعلى الفور تحركت الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول للموقع تبين أن الحادث عبارة عن سقوط قط داخل بئر ارتوازية بعمق 25م في منزل لأحد المواطنين، وقد تم إنقاذه من قبل الدفاع المدني وهو بحال جيدة.

والدفاع المدني إذ يتمنى السلامة للجميع يهيب بالإخوة المواطنين والمقيمين، إتباع الإجراءات الهندسية اللازمة ومراعاة إرشادات السلامة وإغلاق الآبار الارتوازية بإحكام، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.