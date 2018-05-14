أقر مجلس جامعة بيشة في اجتماعه الخامس الذي عقد اليوم (الاثنين)، 13 خطة دراسية، وتوصيف مقرراتها في كليات الجامعة.



كما أقر المجلس عدداً من الموضوعات التي تهم أعضاء هيئة التدريس وترقية بعض الموظفين للمراتب العليا.



جاء ذلك برئاسة مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، وحضورالأمين العام للجنة المؤقتة المكلفة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين المجلس الدكتور مهدي بن علي القرني، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور سعيد بن مسفر المالكي.