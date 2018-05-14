داهمت بلدية المسفلة الفرعية في مكة المكرمة عدداً من الأسواق العشوائية بحي قوز النكاسة، الذي يكثر فيه عرض وبيع البضائع المقلدة والمغشوشة والمواد الغذائية الفاسدة والمعروضة بطرق عشوائية مخالفة.



وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس مصطفى عيد، أن البلدية قامت بتشكيل لجنة مشتركة مكونة من مندوبي البلدية، وعدد من الجهات الأمنية، وذلك لمتابعة أوضاع المواقع والأسواق الشعبية التي تمارس البيع العشوائي، والقيام بالجولات الميدانية على المواقع التي تكثر فيها المخالفات والعشوائيات، مشيراً إلى أن الحملات مستمرة على تلك المواقع حتى يتم القضاء على هذه المخالفات.



من جانبه، قال رئيس قسم الأسواق ببلدية المسفلة أحمد بن سعيد الصاعدي، إن البلدية قامت بتجهيز فرق اللجنة وتزويدها بعدد من القلابات والشيولات والعمالة والمعدات، وأسفرت نتائج الحملات عن مصادرة عدد كبير من عربات البيع المتجول قُدرت بحمولة ثلاثة قلابات كبيرة، كما تمت مصادرة 450 كيلوغراما من اللحوم و330 كيلوغراما من السمك، وكميات كبيرة من الخضار والفواكه والمواد الغذائية الفاسدة كانت معروضة بطرق عشوائية، وتم إتلافها وفق الطرق المتبعة، وأضاف أن الحملات مستمرة على جميع الأواق العشوائية حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكل نهائي.