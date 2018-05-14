قال مسؤولون إن انفجارا وقع في حي سكني في كابول عاصمة أفغانستان اليوم الاثنين مما أثار حالة من القلق في المدينة التي تعرضت لموجة من أعمال العنف لكن لم يصب سوى شخص واحد بجروح.



وقال بصير مجاهد المتحدث باسم الشرطة إن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة مزروعة قرب ساحة في ماكرورايان وهي منطقة في وسط كابول.



وقال مسؤول بوزارة الصحة إن شخصا واحدا أصيب.



وسقط مئات القتلى والجرحى المدنيين في سلسلة هجمات شهدتها أفغانستان هذا العام وشكلت ضغوطا كبيرة على حكومة الرئيس أشرف عبد الغني المدعومة من الغرب.



وفي الأسبوع الماضي شن مسلحون هجمات منسقة في كابول وقاتلوا قوات الأمن لساعات في المنطقة التجارية الرئيسية بعد وقوع ثلاثة انفجارات.



