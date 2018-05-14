ارتفع إلى 70 عدد قتلى العواصف الرعدية والرملية العاتية التي ضربت شمال الهند بدءا من مساء الأحد متسببة بفوضى كبيرة، على ما أعلنت السلطات اليوم (الاثنين).



هبت الرياح التي تجاوزت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة على شمال وشرق وجنوب الهند مساء الأحد، وأسقطت أشجارا وأبراج كهرباء ودمرت منازل، على ما قال مسؤولون في وكالات مواجهة الكوارث.



وقضى 42 شخصا جراء عواصف رعدية مصحوبة بحبات البَرَد أسقطت جدرانا وأشجارا وأبراج كهرباء في ولاية اوتار براديش، بحسب ما أفادت سلطات الطوارئ في الولاية.



وأصيب 80 آخرون جراء العواصف التي دمرت 40 منزلا في أرجاء أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان.



وقتل 14 شخصا آخرين الأحد جراء العواصف الرعدية في ولاية البنغال الغربية و12 بسبب الصواعق في اندرا براديش.



وتأتي هذه الحصيلة بعد أقل من 10 أيام على مقتل 150 شخصا جراء عاصفة رملية قوية في المنطقة نفسها.



وتخلف العواصف والأعاصير كل سنة ضحايا في الهند، لكن تلك التي حصلت مطلع الشهر الجاري هي من بين الأكثر قوة في العقود الأخيرة.



والخميس الفائت، قتل 22 شخصا جراء عواصف رعدية في أرجاء الهند.



وحذر خبراء الطقس من أن هذه العواصف العاتية ستستمر خلال اليومين القادمين.