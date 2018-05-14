أعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن رئيس الوزراء بكري حسن صالح سيعلن اليوم (الاثنين) تغيرات رئيسية على حكومته تشمل ثمانية وزراء في ظل تصاعد أزمة اقتصادية.وتأتي هذه التغيرات بعد أسابيع من إقالة الرئيس عمر البشير وزير خارجيته إبراهيم غندور إثر إعلانه أن الدبلوماسيين السودانيين لم يتقاضوا رواتبهم لعدة أشهر.وتابعت الوكالة أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أجاز التعديلات في اجتماع عقد في وقت متأخر من ليل الأحد الاثنين.وصرح فيصل حسن إبراهيم أحد كبار مساعدي البشير أن "التعديلات ستشمل تغيير ثمانية وزراء وخمسة وزراء دولة"، بحسب ما نقلت الوكالة.وأشار إبراهيم إلى أن التفاصيل سيعلنها رئيس الوزراء في وقت لاحق الاثنين، مضيفا أنه سيتم تبديل 10 حكام ولايات من أصل 18 ولاية.