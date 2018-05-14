تُشكِّل شبكة الأنفاق الموجودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عصباً رئيسياً في التنقلات المرورية والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة وطرقها الرئيسية والدائرية، وتسهم بشكل كبير في انسيابية الحركة والقضاء على مشكلات الازدحام التي قد تحدث خلال أيام المواسم التي تستقبل فيها أم القرى أعداداً كبيرة من الزوار والمعتمرين.وتقوم أمانة العاصمة المقدسة بتشكيل عددٍ من الفرق الفنية لصيانة هذه الأنفاق وتفقد جاهزيتها بشكل مستمر، حيث تقوم الفرق الفنية بمتابعة صيانة شبكات إنارة الأنفاق والشبكات الكهربائية وأجهزة الإنذار والحريق، وتفقد عناصر الشبكة وجميع مكوناتها من إضاءة وأنظمة تهوية وإطفاء ووسائل سلامة وغيرها.ويبلغ إجمالي عدد الأنفاق التي تشرف الأمانة على صيانتها بمكة المكرمة نحو (58) نفقاً تبلغ أطوالها الإجمالية أكثر من (30) كيلومتراً، وتحتوي في مجملها على أكثر من (66935) وحدة إنارة (صوديوم، وفلوريسنت)، و(599) مروحة نفاثة، و(42) مولدا كهربائيا احتياطيا، و(39) محطة تحكم في تشغيل الأنفاق، و(77) مضخة وخزان مياه بنظام إطفاء الحريق، و(12) نظام حاسب آلي في بعض الأنفاق المطورة، و(41) جهاز إحساس بغاز أول أكسيد الكربون، و(188) جهاز إحساس بدرجة الحرارة والرطوبة، و(21) جهاز إحساس بمدى الرؤية، و(362) جهاز إحساس بسرعة تدفق الهواء، و(229) لوحة توزيع رئيسية وفرعية داخل وخارج الأنفاق، و(90) وحدة تكييف الهواء بمحطات الأنفاق، إضافة إلى نفق السوق الصغير الذي يحتوي على (950) كشاف صوديوم، و(2123) كشاف فلوريسنت، و(68) مروحة نفاثة، و(8) سلالم كهربائية، و(5) مولدات احتياطية، و(32) وحدة تكييف مختلفة القدرات، و(5) أجهزة كمبيوتر لتشغيل النفق، و(27) كاميرا متحركة وثابتة، وغير ذلك من أنظمة إطفاء الحريق والأجهزة والحساسات.كما تقوم الأمانة بالإشراف على تشغيل وصيانة جميع عناصر هذه الشبكة من خلال جهاز فني متخصص ومكون من مهندسين ومشرفين وفنين متخصصين.وكانت الأمانة قد أبرمت العديد من المشاريع الخاصة بصيانة وتشغيل شبكات الأنفاق، وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات لزوار وضيوف أم القرى.