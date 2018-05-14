قررت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحديد مواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك للمدربين والإداريين لهذا العام 1439، حيث يبدأ الساعة 10 صباحا ويستمر حتى الساعة 3 عصراً.



وسيكون عمل الساعة المرنة وفق التنظيم الذي يتضمن أن يكون إثبات الحضور خلال المدة ما بين الساعة 9:30 و10:30 صباحاً، وإثبات الانصراف ما بين الساعة 2:30 و3:30 عصراً، على أن يكون الانصراف مرتبطا بإكمال ساعات الدوام المعتمدة مع الأخذ في الاعتبار أن البصمه لا تقبل الحضور قبل الساعة 9:00 صباحاً، ولا تقبل إثبات الانصراف بعد الساعة 4:30 عصراً.