استكملت قوات الجيش اليمني، أمس (الأحد)، تأمين الخط الدولي الرابط بين محافظتي صعدة والجوف.وأكد قائد كتيبة محور البقع المقدم صالح جفيش -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن قوات الجيش اليمني استكملت تحرير الخط الدولي الرابط بين سوق البقع في محافظة صعدة ومنطقة اليتمة التابعة لمحافظة الجوف.وأوضح أنه تم تحرير الخط الدولي بشكل كامل، بعد معارك ضارية خاضها أبطال الجيش مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، لافتاً إلى أنه تم تأمين منطقة بير السلامي ومحطة التام الواقعتين على الخط الدولي ذاته.وأكد قائد الكتيبة أن المعارك التي شاركت بها مدفعية التحالف العربي أسفرت عن مصرع 10 من عناصر الميليشيا وجرح آخرين، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا.