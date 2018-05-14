أكدت الشرطة في جنوب أفريقيا أن عبوة عثر عليها قرب مسجد في مدينة دربان الساحلية هي عبوة ناسفة.



وعُثر على العبوة أمس (الأحد) بعد ثلاثة أيام من هجوم نفذه ثلاثة رجال بالمسدسات والسكاكين واستهدفوا المصلين في نفس المسجد. وقتل شخص ذبحا في الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة اثنين.



قال سيمفيوي مهلونجو المتحدث باسم الشرطة لتلفزيون إيه.إن.سي.أيه "عقدنا اجتماعا مع أفراد وحدة المتفجرات وأطلعونا على تفاصيل العبوة التي نقلوها بعيدا أمس. أكدوا أنها متفجرة".



وتابع "لكن في هذه المرحلة لم يحللوا المواد الكيماوية المصنوعة منها".



وذكر مهلونجو أن التحقيق مستمر.



وتجتاح جرائم العنف والعداء الاجتماعي جنوب أفريقيا بسبب الفقر والتفاوت الهائل في الدخل لكنها قلما ترتبط بالتشدد المنتشر في أنحاء أخرى من القارة.