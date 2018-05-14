استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، في مكة المكرمة، اليوم (الاثنين)، رئيس جمعية مجلس علماء باكستان حافظ محمد طاهر محمود الأشرفي، الذي يزور المملكة حالياً.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم التعاون الثنائي بين الوزارة ومجلس علماء باكستان في مجالات العمل الإسلامي المختلفة.ونوهّ الأشرفي بتميز العلاقات وتناميها بين جمهورية باكستان الإسلامية والمملكة العربية السعودية على جميع المستويات والصعد، مشيراً إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، تحظى باحترام كبير من الحكومة والشعب الباكستاني.وثمّن الجهد الكبير والمتواصل الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين في سبيل خدمة الحرمين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار، مؤكداً أن هذه الجهود هي محل تقدير الشعب الباكستاني الذي يكن كل محبة واحترام للمملكة وقيادتها الرشيدة.وجدد دعوته لقادة العمل الإسلامي للوقوف مع المملكة وقيادتها الرشيدة للتصدي لخطر الإرهاب بالمنطقة، الذي يستهدف طمس عقيدة أهل السنة والجماعة والقيم والمبادئ الإسلامية، بهدف تصدير الثورة التي تتبناها ولاية الفقيه في إيران وحلفائها.وأكد رئيس مجلس علماء باكستان، أن مواقف المملكة ثابتة ومشرفة، وعنايتها ورعايتها لقضايا المسلمين بالعالم واضحة، منوهاً بدورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين.