أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين المشاركين في مليونية العودة وكسر الحصار في ذكرى النكبة شرقي قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وطبية وشهود عيان في غزة، أن ثلاثة مواطنين فلسطينيين أصيبوا بأعيرة نارية وصفت جراح اثنين منه بالخطيرة شرقي محافظة خان يونس، فيما أصيب صحفي بشظايا طلق ناري متفجر، بينما أصيب مواطن فلسطيني بعيار ناري في الفخذ، على الحدود الشرقية لمدينة غزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال النيران على المتظاهرين السلميين.يشار إلى أن المواطنين الفلسطينيين بدأوا منذ ساعات الصباح الأولى بالتوافد إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في مليونية العودة وكسر الحصار، ضمن فعاليات مسيرة العودة بمناسبة يوم النكبة.