بدأ مفاوضون من ايران وروسيا وتركيا اجتماعا اليوم (الاثنين)، في أستانا على أمل إحراز تقدم نحو تسوية سياسية في سورية وذلك على وقع توترات إقليمية.



واللقاء الذي يستمر يومين هو الأول للدول الثلاث التي تدعم أطرافا مختلفة في النزاع السوري منذ التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل في سورية الأسبوع الماضي.



كما أنه اللقاء الأول لهذه الدول منذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني في مايو الجاري في تحرك يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.



وأكد متحدث باسم وزارة خارجية كازاخستان أنور زيناكوف (الاثنين)، وصول وفود من الدول الثلاث وممثلين عن نظام الأسد إلى أستانا، مشيرا إلى أنهم يجرون محادثات مغلقة.



وتابع المتحدث عبر تطبيق «تلغرام» أن وفدا من المعارضة السورية سيصل في وقت متأخر (الاثنين) قبل الجلسة العامة التي ستختم المحادثات.



وأضاف أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا سيصل اليوم أيضا إلى أستانا.



وأعلنت وزارة خارجية كازاخستان في بيان أن المحادثات الجديدة تهدف إلى مناقشة «خطوات جديدة من اجل إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل للنزاع» في سورية.