نفَّذت وزارة الداخلية اليوم (الأحد)، في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، حكم القتل قصاصاً في هادي بن حسن بن هادي المشيخي -سعودي الجنسية- لإقدامه على قتل أحمد بن زيد بن فواز أبو طالب -سعودي الجنسية-، وذلك بأخذ المجني عليه إلى منطقة صحراوية وتركه بها متعمداً دون إسعافه والإبلاغ عنه، وتكتمه على مكان وجوده ما أدى لوفاته.وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.