عقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، اليوم (الاثنين)، عدة اجتماعات مع وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي للمؤتمر، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس بمكة المكرمة.واجتمع آل الشيخ مع وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور سردار محمد يوسف، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل.وتناولت الاجتماعات في مجملها تعزيز العلاقات الثنائية، وسبل التعاون المشترك لاسيما فيما يخدم العمل الإسلامي والدعوة إلى الله، ومناقشة عدد من المسائل التي تأتي في إطار التعاون بين وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في مجال تبادل الخبرات وتنمية وتطوير مهارات العاملين في مجال الشؤون الإسلامية.حضر الاجتماعات ــ التي تمت كل على حده ــ وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية عبدالله بن مدلج المدلج، والأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي الدكتور زيد بن علي الدكان، والمستشار بمكتب الوزير الدكتور راشد بن عثمان الزهراني.