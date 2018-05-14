نظمت وزارة المالية ورش عمل لمناقشة الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019 مع الجهات الأعلى إنفاقاً وايراداً إضافة إلى مجموعة من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك يوم الأحد 20 شعبان 1439 الموافق 6 مايو 2018، واستمرت على مدى خمسة أيام، بمشاركة ما يزيد على 50 جهة حكومية من مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية في المملكة، وتجاوز عدد الحضور 1000 من منسوبي تلك الجهات والمختصين في إعداد ميزانياتها السنوية.وتهدف الورش إلى مناقشة مشروع الميزانيات للعام المالي 2019 مع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 المعنية من قبل المختصين في وزارة المالية، وبمشاركة مجموعة من الجهات الداعمة في مجالات الأعمال التخصصية للجهات الحكومية كهيئة تقويم التعليم، والمجلس الصحي السعودي، الشركة السعودية للصناعات العسكرية، إضافة إلى مشاركة جهات داعمة مختصة في الأمور المالية والمشاريع تساند المناقشين من وزارة المالية لهدف إثراء ورفع كفاءة النقاشات كمكتب ترشيد الإنفاق، والمركز الوطني للتخصيص، وبرنامج اتزان.أدار ورش العمل مجموعة من منسوبي وكالتي الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم، وشؤون الإيرادات.وناقشت تعويضات العاملين، والنفقات التشغيلية، والنفقات الرأسمالية، والإيرادات. إضافة إلى مجموعة ورش عمل أخرى ناقشت مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.تأتي هذه الورش ضمن رحلة إعداد الميزانية السنوية، التي بدأت في بداية العام المالي الحالي وتنتهي بإذن الله في شهر ديسمبر بإعلان الميزانية العامة للدولة للعام 2019.