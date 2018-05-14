أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية (1,500,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الاوربي، واستراليا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، والبحر الأسود"، التي تمثل الدفعة الرابعة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام.وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أنه تم دعوة 22 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب، تقدمت منها (19) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على (5) شركات التي تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (19) شحنة كميتها (1,140,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (6) شحنات كميتها (360,000) طن للتوريد خلال شهري يوليو - أغسطس 2018م.وأفاد أن ترسية الدفعة الرابعة من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، ليصبح إجمالي الكميات المتعاقد عليها هذا العام نحو(4.5) ملايين طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://sago.gov.sa/Import/Barely