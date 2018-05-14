نزلت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في عدة أعوام الذي سجلته الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع مستمر في أنشطة الحفر الأمريكية، ما ينبئ بزيادة الإنتاج، بينما ظهرت مقاومة في أوروبا وآسيا للعقوبات الأمريكية علي إيران المصدر الكبير للنفط.وسجل برنت 76.79 دولار للبرميل عند الساعة 6:48 بتوقيت غرينتش بانخفاض 33 سنتا بما يعادل 0.4% عن آخر تسوية.وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.44 دولار للبرميل بانخفاض 26 سنتا أو 0.3%.وفي الأسبوع الماضي سجل برنت وخام غرب تكساس أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2014 عند 78 دولارا و71.89 دولار على الترتيب مع توقع الأسواق انخفاض الصادرات النفطية الإيرانية كثيرا مع بدء ظهور تأثير العقوبات الأمريكية في وقت لاحق من العام.وقال جريج مكينا من أكسي تريدر للسمسرة «من المرجح أن يختفي نحو مليون برميل من أسواق النفط العالمية إذا طُبقت العقوبات الأمريكية على إيران».واضاف «لكن ليس من المؤكد أن يكون أثرها كما يعتزمون.. ألمانيا قالت إنها ستحمي شركاتها من العقوبات الأمريكية، إيران قالت إن توتال شركة النفط الفرنسية العملاقة لم تنسحب من حقولها بعد وفي جميع الأحوال يبدو أن الصين مستعدة لملء الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة». وتأثرت السوق بتنامي أنشطة الحفر في الولايات المتحدة.وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن الشركات الأمريكية أضافت 10 منصات حفر في الأسبوع المنتهي في 11 مايو ليصل الإجمالي إلى 844 وهو الأعلى منذ مارس 2015.