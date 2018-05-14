زار عدد من الملحقين والمستشارين الثقافيين الخليجيين، الملحقية الثقافية السعودية لدى القاهرة، للاطلاع على تجربة وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بمنظومة «سفير».وكان في استقبالهم الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين الدكتور خالد بن عبدالله النامي، ورؤساء الأقسام بالملحقية.وقام الملحقون الثقافيون بجولة تعريفية على أقسام الملحقية، واطلعوا على الخدمات التي تقدمها لأبنائها الطلبة، وشاهدوا فليماً عن برنامج «سفير»، واستمعوا إلى شرحٍ وافيٍ عن البرنامج وجميع الخدمات التي يقدمها، وتمت الإجابة عن كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم، كما جرى تقديم برنامج عن معادلة الشهادات الجامعية.وأشاد الملحقون والمستشارون بالخدمات التي تقدمها الملحقية الثقافية السعودية، وبالدور المهم الذي تقوم به لتحقيق الأهداف السامية، وأهمية البرنامج ونجاحه، واستفادتهم من هذه التجربة.وأكد الدكتور خالد النامي، أن الملاحق الثقافية لم تؤسس إلا لخدمة الطلاب المبتعثين في الخارج ومتابعة دراستهم ومشكلاتهم.وعبَّر الملحق الثقافي عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التنسيق المشترك والاستفادة من التجارب التي تُقدَّم بالملحقيات الثقافية لخدمة الطلبة الدارسين، مشيداً بنجاح الاجتماعات الخليجية التي تعقد بين الملحقين والمستشارين الثقافيين، والتي ساهمت في طرح مثل تلك التجارب للاستفادة منها.