كرّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمس (الأحد) بقصر أجا، أحد منسوبي إدارة مرور منطقة حائل العريف عادل بن مطير الشمري نظير إخلاصه وجهوده المميزة في أداء مهماته المرورية الميدانية، مسلّماً إياه مكافأة مالية مقدمة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.ورفع أمير منطقة حائل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ووزير الداخلية، على الدعم الكبير لرجال الأمن والمرور، مشيراً إلى قرب القيادة من رجال الوطن الأوفياء وقرب الجميع من قيادتهم الحكيمة، مثنياً على شجاعة وإخلاص رجل المرور الشمري، متمنيا له التوفيق، ومزيدا من العطاء لخدمة الوطن والقيادة.وأبدى أمير حائل سروره بالقفزات المرورية الملموسة في المنطقة بفضل من الله ثم بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة وزير الداخلية ومدير الأمن العام ومدير المرور بالمملكة، وجهود مدير مرور منطقة حائل العقيد دحيم الشبرمي وزملائه، بعد انخفضاض نسبة الوفيات جراء الحوادث المرورية إلى 45% عن العام السابق، حيث نتج عن حوادث النصف الأول من عام 1438، (141) وفاة، فيما نتج عن حوادث النصف الأول من عام 1439، (78) وفاة رحمهم الله جميعاً.وأكد أمير المنطقة أهمية مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة ليس من قبل رجال المرور فحسب، وإنما من رجال المرور ومن الإدارات ذات العلاقة وكذلك من المواطنين والمقيمين لمعالجة النقاط السوداء للحوادث المرورية وتحقيق نتائج أفضل بإذن الله.وشدّد على ضرورة تكامل العمل بين الجميع، وقال: نحن مسؤولون أمام الله لحماية الأنفس والممتلكات، سواء كنا أفرادا أو جهات معنية.جاء ذلك بعد أن تسلم أمير منطقة حائل التقرير الإحصائي لمرور المنطقة خلال النصف الأول من عام 1439، ثم ترأس الاجتماع الخاص بقيادات المرور بالمنطقة بحضور مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد الذي أشاد بالتعاون البناء بين كافة القطاعات الأمنية والمرورية بالمنطقة بدعم من القيادة ومتابعة وزير الداخلية واهتمام أمير المنطقة.وقدم مدير مرور منطقة حائل العقيد دحيم الشبرمي نبذة عن استعدادات المرور خلال شهر رمضان وخلال الصيف ومرحلة قيادة المرأة وقدم بلغة الأرقام الإحصاءات الرسمية لشهر محرم بنسبة انخفاض للحوادث بلغت 7.5%، ثم شهر صفر بنسبة انخفاض للحوادث 17.6% وشهر ربيع الأول بنسبة انخفاض للحوادث مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 8% وشهر ربيع الآخر بنسبة انخفاض تجاوزت 34.5% وجمادى الأولى بنسبة انخفاض للحوادث بلغت 33.8% وجمادى الآخرة بنسبة تجاوزت 31.6%، مثنيا على تعاون الإدارات الحكومية ذات العلاقة ومؤكدا حرص رجال المرور على مواصلة أدائهم التصاعدي بعد الدعم من القيادة والتشجيع من أهالي المنطقة جميعا وتعاونهم الملموس والذي كان حجر الزاوية لما يتحقق من تطور وأرقام في صالح الحفاظ على أرواح الجميع وسلامتهم.