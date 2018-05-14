أدى انفجار استهدف الإثنين مقراً للشرطة في سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا إلى إصابة شخص واحد على الاقل، وفق ما أعلنت السلطات، وذلك بعد يوم على سلسلة من التفجيرات الانتحارية التي ضربت البلاد.وقال الناطق باسم شرطة شرق جاوا فرانس بارونغ مانغيرا «لقد وقع انفجار وأحد عناصرنا أصيب»، دون أن يحدد ما اذا كان الشرطي قد قتل أو جرح.يذكر أن يوم أمس (الأحد) نفذت عائلة من ستة أفراد سلسلة اعتداءات انتحارية استهدفت ثلاث كنائس في سورابايا نتج عنه مقتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في عملية تبناها داعش في أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان.وتعد هذه التفجيرات الأكثر دموية منذ سنوات في إندونيسيا التي تحاول التعامل مع التشدد على أراضيها والتصدي للتعصب والكراهية المتزايدة تجاه الاقليات الدينية.