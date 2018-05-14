بدت تتجلى الرؤية حيال إستراتيجية نادي الاتحاد للموسم القادم في ما يخص اللاعبين المحليين والأجانب وفقا لتقرير الجهاز الفني بقيادة المدرب سييرا الذي قدمه في وقت سابق، إذ تأكد رحيل الكويتي فهد الأنصاري والمصري محمود كهربا عن الفريق مع الإبقاء على أحمد العكايشي المتبقي في عقده سنة مع النادي، في وقت تم تجديد عقد فيلانويفا لمدة موسمين، فيما تفاضل بين ملفات محلية عدة لاختيار أفضلها من ضمنهم الثلاثي حسن معاذ من «الفيحاء»، ونايف هزازي من «القادسية»، وعلي الزقعان من «الفتح»، ومن المتوقع دخول أسماء أخرى سيتم الكشف عنها في الأيام القادمة.وتهدف إدارة الاتحاد إلى استقطاب محترفين مميزين في المرحلة القادمة، حيث تعمل اللجنة الفنية المشكلة لهذا الشأن بالتنسيق مع الرئيس نواف المقيرن والمدرب سييرا لاختيارهم وفقا لحاجات الفريق الذي تنتظره استحقاقات محلية وعربية وقارية الموسم القادم، يسعى للمنافسة عليها.