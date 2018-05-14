* كافأت الاتحاديين بـ200 ألف ريال لكل فرد ساهم في البطولة



* حال الاتحاد لا يسر عدواً ولا صديقاً وسيعود العميد بطلاً



* قريبا سأعلن أسماء أعضاء مجلس الإدارة

أكد رئيس نادي الاتحاد القادم نواف المقيرن أن طموحه يتمثل في عودة الاتحاد بطلا للقارة الآسيوية والوجود في البطولة العالمية للأندية، إلى جانب حصد البطولات المحلية والعربية. جاء ذلك في حواره مع «عكاظ» الذي كشف خلاله تحركا جادا من أجل رفع «الحظر» عن العميد ومنحه حقه في تسجيل لاعبين محترفين، من أجل تعزيز صفوف الفريق في المرحلة القادمة. وأعلن اقتراب النادي من توقيع أعلى عقد استثماري على مستوى الأندية المحلية، سيتم إيضاح تفاصيله كافة قريبا.. المقيرن تحدث عن العديد من الأمور التي ينوي تنفيذها خلال رئاسته للنادي، وإليكم نص الحوار:• بداية، حدثنا عن نهائي كأس الملك الذي توج الاتحاد به كبطل في الموسم الرياضي؟•• يعتبر كرنفالا رياضيا عاشه أبناء الوطن، ويوما استثنائيا لقطاع الرياضة والشباب زينه حضور والد الجميع الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورعايته للمباراة الختامية على كأسه الغالية، وتشريفه للمواجهة النهائية، إذ كان لقاؤه بأبنائه الرياضيين بمثابة البطولة الحقيقية، مما كان له الأثر الكبير ويؤكد الدعم والاهتمام بجميع أبنائه في قطاع الرياضة والشباب. ويُشكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الذي حرص على أن تكون ليلة النهائي غير عادية لرياضة الوطن، والحمد لله أن فريق الاتحاد توج بالكأس الغالية التي تضاف لسجل الإنجازات الاتحادية.• كيف ترى الإنجاز الذي حققه الفريق الاتحادي بحصد الكأس؟•• أحب أن أشكر لاعبي العميد على روحهم وتفانيهم في المباراة النهائية على كأس الملك مساء أمس الأول أمام فريق الفيصلي، إذ استطاعوا التأكيد أن الاتحاد اعتاد على الظهور في المواجهات الكبرى، خصوصا أنها مباراة على أغلى الكؤوس المحلية، فاللاعبون تحدوا الظروف كافة التي يعيشها النادي من منع تسجيل وخلافه، وأثبتوا أنهم رجال مواقف، ونجحوا في تحقيق الفوز، وحصد الكأس الغالية. حرصت على مكافأتهم بمبلغ 200 ألف ريال لكل فرد في الفريق من حسابي الشخصي اعتزازا وتقديرا لهم نظير ما قدموه من أجل إسعاد محبي العميد كافة.• هل كنت واثقا من تحقيق العميد اللقب الغالي؟•• بكل أمانة التقيت اللاعبين والجهازين الإداري والفني قبل المباراة بـ24 ساعة، وكان ذلك اللقاء عنوانه الصراحة والشفافية من أجل مصلحة الاتحاد، وتم الحديث مع اللاعبين بمواصلة مشوارهم في بطولة كأس الملك، بتحقيق الانتصار أمام الفيصلي وحصد الكأس الغالية، وعدم التفكير في أي شيء خارج المستطيل الأخضر، والحمد لله كان الجميع على قدر المسؤولية وحرصوا على تقديم المستوى الفني الجيد في النهائي وتحقيق الفوز، وحصد اللقب الغالي.• إذن نفهم من كلامك أن المرحلة القادمة في العميد ستكون مختلفة؟•• بالنسبة لي، لدي طموح كبير لعودة الاتحاد إلى مكانه الطبيعي من خلال المنافسة على البطولات كافة محليا وخارجيا، وجار العمل بصمت على تحقيق ذلك في المرحلة القادمة، التي تتطلب تكاتف جميع الاتحاديين، من أجل عودة الفريق كبطل في السنوات القادمة.• متى ستبدأ مهمات عملك رسميا كرئيس للنادي؟•• أحب أن أشكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على قرار تكليفي بمهمات رئاسة نادي الاتحاد، وسأعمل على كل ما يصب في مصلحة العميد، وبدأت العمل منذ صدور قرار التكليف برئاسة النادي، وبالنسبة لي أفضل العمل بصمت، من أجل تحقيق المتطلبات التي يحتاجها النادي، وسترون عملا يرتقي للاحترافية.• الواضح أنك على اطلاع كامل على كل ما يخص العميد؟•• الكل يعلم أن نادي الاتحاد منع من التسجيل، وقبل ذلك خصمت منه نقاط، والديون أنهكت النادي، ويجري العمل على قدم وساق لتجنيب النادي أية عقوبات أخرى، وهناك تواصل مستمر مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ من أجل رفع الحظر ومنح النادي حقه في تسجيل لاعبين، وهدفنا استقطاب لاعبين محترفين يشكلون إضافة فنية للفريق في المرحلة القادمة.• إذن نطمئن الاتحاديين بأن الأمور تسير في الطريق الصحيح في ما يتعلق بالفريق؟•• بالنسبة لي، جئت لخدمة الكيان الاتحادي الذي يستحق الشيء الكثير، والحال الذي مر به في السنوات الماضية لا يسر عدوا ولا صديقا، وبالعمل الجاد والاجتهاد لما فيه مصلحة الاتحاد سيكون العميد بخير وفي المكان الذي يليق به كفريق سبق له أن وصل للعالمية وحصد البطولات الآسيوية والعربية والخليجية والمحلية، وستتواصل تلك الإنجازات في المرحلة القادمة.• هل بدأت في تشكيل مجلس إدارتك، ومن هم الأشخاص الذين سنراهم معك؟•• أسعى لاختيار أشخاص مميزين قادرين على تحقيق عمل احترافي يحقق الاستقرار الإداري والفني والمالي، وسيتم الإعلان عنهم قريبا بعد اكتمال الأسماء كافة التي ستوجد في مجلس الإدارة في المرحلة القادمة.• يعقد الاتحاديون عليك آمالا عريضة في تحقيق الاستقرار للنادي، بماذا تعدهم؟•• أعد الاتحاديين بالعمل الجاد خلال المرحلة القادمة، ولا أحبذ الحديث كثيرا، وأريد تجسيد العمل من خلال إنجاز وتوفير الحاجات كافة التي تسهم في تحقيق الاستقرار للعميد، وسترون الاتحاد الذي يحقق الإنجازات في البطولات كافة.• هل ترى أن العميد حقق مكاسب كبرى عقب الفوز بكأس الملك؟•• الحمد لله، بحصد الفريق للكأس نجح في دعم خزينة النادي بـ10 ملايين ريال، واللعب أمام الهلال في السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة، والتأهل للمشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا، والهدف الرئيسي سيكون الموسم القادم بعودة الفريق للبطولة الآسيوية وحصد اللقب القاري، والتربع على عرش الكرة الآسيوية والوصول للعالمية، إلى جانب المنافسة على باقي البطولات المحلية والعربية.• هل اقترب الاتحاد من توقيع عقد رعاية للنادي؟•• كما ذكرت لك مسبقا، يجري العمل بشكل قوي على توقيع عقد رعاية ضخم يليق بمكانة نادي الاتحاد وشعبيته الجماهيرية الكبيرة، وسيكون العقد الأعلى على مستوى الأندية السعودية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل كافة بعد الانتهاء من الأمور المتعلقة ببنود العقد الاستثماري الذي سيدر الملايين على النادي.• ماذا تقول لجماهير الاتحاد؟•• أشكر جماهير العميد على دعمهم ومساندتهم غير المستغربة لناديهم في أحلك الظروف، وأهنئهم بحصد الفريق الكأس الغالية، والإنجاز العظيم الذي جاء بجهود اللاعبين، والذي أثمر عن تحقيق أغلى الكؤوس المحلية، وأعدكم باسم الاتحاد أن أعمل من أجل الاتحاد لتحقيق التطلعات التي تسهم في دعم مسيرة النادي.