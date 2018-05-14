رحبت كوريا الجنوبية أمس (الأحد ) بإعلان جارتها الشمالية إزالة موقعها للتجارب النووية قبل اجتماع القمة التاريخي المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وقال المتحدث باسم البيت الأزرق كيم إيوي-كيوم في بيان صحفي إن هذا الإعلان يثبت استعدادهم للوفاء بالتعهد الذي أعلنوه خلال قمة الكوريتين بالأفعال وليس بالكلام. وكانت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ كشفت (السبت) عن إزالة موقع «بونجي-ري» للتجارب النووية في الفترة ما بين 23 و25 مايو وفاء لتعهدها بوقف التجارب النووية. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن تفكيك موقع «بونجي-ري» للاختبارات النووية يشمل هدم جميع أنفاقه بالمتفجرات وإغلاق مداخله وإزالة جميع مواقع المراقبة وبنايات الأبحاث والمواقع الأمنية به. وذكرت الوكالة أن «معهد السلاح النووي يتخذ مع مؤسسات أخرى معنية إجراءات فنية لتفكيك موقع الاختبارات النووية الشمالي... من أجل ضمان الشفافية في ما يتعلق بعدم الاستمرار في إجراء الاختبارات النووية». وقالت وكالة الأنباء إنه سيتم دعوة صحفيين من دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتغطية الحدث من أجل «عرض عملية تفكيك منطقة الاختبارات النووية الشمالية بطريقة شفافة».